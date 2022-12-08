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НовостиПолитика8 декабря 2022 14:15

Медведев заявил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России "доделать всю работу до конца"

Так политик прокомментировал присвоение Зеленскому звания "Человека года" по версии журнала Time
София ГОНЧАРОВА
Медведев заявил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России "доделать всю работу до конца"

Медведев заявил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России "доделать всю работу до конца"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российской стороной позволит РФ "доделать всю работу до конца".

При этом, РФ даже не придется "размениваясь на ненужные компромиссы", убежден он.

- Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы, - написал политик в своем телеграм-канале 8 декабря. Так Медведев отреагировал на присвоение Зеленскому звания "Человека года" по версии журнала Time.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал признание президента Украины "человеком года". По его мнению, критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима. По его словам, такое решение носит зашоренный и оголтелый русофобский характер.

Стоит отметить, что Зеленский не первый украинец, которого Time называет "человеком года". Так, в 1957 году им стал Никита Хрущёв. Вообще "человек года" - номинация сложная. В 1938-м Time выбрал Гитлера.

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