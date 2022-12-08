Медведев заявил, что отказ Зеленского от переговоров позволит России "доделать всю работу до конца" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российской стороной позволит РФ "доделать всю работу до конца".

При этом, РФ даже не придется "размениваясь на ненужные компромиссы", убежден он.

- Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы, - написал политик в своем телеграм-канале 8 декабря. Так Медведев отреагировал на присвоение Зеленскому звания "Человека года" по версии журнала Time.

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал признание президента Украины "человеком года". По его мнению, критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима. По его словам, такое решение носит зашоренный и оголтелый русофобский характер.

Стоит отметить, что Зеленский не первый украинец, которого Time называет "человеком года". Так, в 1957 году им стал Никита Хрущёв. Вообще "человек года" - номинация сложная. В 1938-м Time выбрал Гитлера.

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