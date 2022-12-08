Правительство России ограничило премии топ-менеджеров госкомпаний Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Правительство России скорректировало систему премирования топ-менеджеров государственных компаний. Согласно распоряжению, будет зафиксирован размер вознаграждения, полагающегося руководителям за достижение ключевых показателей эффективности.

«Он будет составлять от 15 до 50% совокупной годовой премии, что послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов», – сказано на сайте кабинета министров.

Также правительство ввело для топ-менеджеров госкомпаний ответственность за полное, своевременное и достоверное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности. Те, кто нарушат требования, могут лишиться части премии в размере не менее 20% стимулирующих выплат.

Как объяснили в кабмине, решения о выплате премий будут приниматься на основании данных, размещенных в государственной автоматизированной системе «Управление» и на межведомственном портале. Это, по мнению инициаторов проекта, исключит возможность корректировок показателей менеджментом при подготовке обоснованийф для рассмотрения вопросов о достижении ключевых показателей эффективности.

Как писал сайт KP.RU, если ранее едиными правилами премирования должны были руководствоваться 43 предприятия с государственным участием, то теперь 117.