США обвинили в получении выгоды от украинского конфликта Фото: REUTERS

Соединенные Штаты благодаря конфликту на Украине оказались в выгодном положении, в отличии от европейских стран. Об этом заявил глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё в эфире радиостанции RMC.

По его словам, сейчас в Европе из-за ситуации на Украине наблюдается ряд проблем. В частности, сильно выросли цены на газ и электричество, что влияет на конкурентоспособность европейских производителей, отмечает эксперт.

- Я не стану, как многие сторонники теорий заговора, обвинять США в том, что они развязали войну на Украине с целью нажиться на ней, но реальность такова, что они извлекают из нее выгоду, - признал Ру де Безьё.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Вашингтон хорошо зарабатывают на нынешнем украинском кризисе. По его словам, "ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов".

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказывала мнение, что американская сторона намерена подогревать украинский конфликт по меньшей мере до конца 2025 года.

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