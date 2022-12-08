ЕС планирует запретить поставлять в Россию авиадвигатели, камеры и ноутбуки

ЕС планирует расширить санкции против России на ноутбуки, запчасти и авиадвигатели Фото: REUTERS

Европейский союз планирует расширить санкционный список товаров для России, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на незванные СМИ.

Как отмечается, в новый расширенный список товаров для авиационной и космической индустрии хотят включить авиадвигатели, запасные части, ноутбуки, камеры и линзы.

Как сообщал сайт KP.RU, 6 октября 2022 года ЕС Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Туда входит запрет импорта российских товаров на сумму порядка 7 млрд евро, вето на экспорт в Россию угля, химических веществ, электронных компонентов для оружия и технических изделий для авиации.

Ранее страны Евросоюза согласовали потолок цен на нефть из России, согласовав стоимость 60 долларов за баррель.

Кроме того, Евросоюз планирует введение нового пакета санкций против России, который включает запрет на вещание четырех каналов, а также контроль над экспортом продукции на сумму свыше двух миллиардов евро.