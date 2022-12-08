Захарова допустила подготовку США "дворцового переворота" на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве неслучайно.

Она также не стала исключать, что американская сторона опять затевает "дворцовый переворот".

- 4 декабря в Киеве побывала госпожа Нуланд. Инспекторские поездки американского куратора на Украину уже никого не удивляют - это нормально: это как бы приехать проверить, как там - теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек, - сказала представитель российского дипведомтсва на брифинге.

Захарова также назвала Нуланд "буревестником трагических потрясений" для украинской стороны.

- Появление Нуланд в Киеве ... (событие) конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка, - предположила представитель МИД РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что США собираются подогревать украинский конфликт на Украине по меньшей мере до конца 2025 года. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что соответствующий вывод можно сделать из документов, которые Вашингтон не скрывает.