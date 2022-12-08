Самолет с россиянином Виктором Бутом приземлится во Внуково Фото: REUTERS

Самолет с гражданином России Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлится в московском аэропорту Внуково, рассказал источник в правоохранительных органахю.

Как передает ТАСС, лайнер вылетел из Абу-Даби. Россиянин направляется в Москву спецбортом и прибудет в столичный аэропорт Внуково-2, уточняется в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Напомним, Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл «оружейным бароном № 1» и «торговцем смертью». Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU рассказывал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.