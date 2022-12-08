В Арабских Эмиратах задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова

В ОАЭ задержали одного из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова Фото: кадр из видео

В Объединенных Арабских Эмиратах задержан один из организаторов финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров, Генеральная прокуратура России будет требовать его экстрадиции, об этом сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Как уточняется, Эдвард Сабиров был объявлен в международный розыск 12 ноября 2022 года, 30 ноября стало известно о его задержании национальным бюро Интерпола ОАЭ.

«НЦБ Интерпола МВД России с целью уведомления эмиратской стороны направлено подтверждение намерения требовать его выдачи в Россию и ходатайство о содержании его под стражей в течение 60 суток с момента задержания», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры России.

Поясняется, что позже в минюст ОАЭ будет направлен запрос о выдаче Сабирова.

Как сообщал сайт KP.RU, в настоящее время по уголовному делу задержан основатель финансовой пирамиды Кирилл Доронин, ее «вице-президент» Ильгиз Шакиров.

Долгое время о местонахождении третьего сооснователя компании Сабирова правоохранительным органам ничего не было известно.

Напомним, финансовая пирамида Finiko собирала вклады с сентября 2018 по июль 2019 года. Злоумышленники предлагали вкладчикам перевести свои деньги в криптовалюту обещали прибыль от 1% до 5% в день. К уголовному делу приобщено около 10 тысяч заявлений потерпевших. Ущерб от действий подозреваемых оценивается в миллиарды рублей.