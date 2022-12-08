Евросоюз отклонил заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону Фото: REUTERS

Страны Евросоюза отклонили заявки Румынии и Болгарии на вступление в зону Шенгена.

Как передает Reuters, заявки этих стран не были одобрены «из-за опасений по поводу несанкционированной иммиграции».

Напомним, в четверг, 8 декабря, члены ЕС согласились включить Хорватию в зону Шенгена, Об этом сообщил премьер-министр балканской республики Андрей Пленкович. Она присоединится к Шенгенской зоне 1 января 2023 года.

Тем временем в Европейской комиссии заявили, что разочарованы решением Совета ЕС на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство.

Как писал сайт KP.RU, ранее ЕС решил не выдавать шенгенские визы гражданам России, которые получили заграничные паспорта в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также Абхазии и Южной Осетии.

До этого Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не принимать поданные россиянами в третьих странах заявки на визы.