Чувашии одобрили заявку на завершение модернизации теплоснабжения в Козловке и Шумерле

Как стало известно, президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Правительства России Марата Хуснуллина поддержал вторую заявку Чувашии на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния России завершения строительства трех объектов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в Шумерле и Козловке.

Глава республики Олег Николаев сообщил, что заявка предварительно одобрена комиссией и Правлением государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Руководитель региона отмечает, что реализация проектов позволит обеспечить услугами теплоснабжения свыше семи тысяч жильцов в 54 многоквартирных домах Шумерли и Козловки.

Сообщается, что ранее была одобрена первая заявка региона на сумму более 427,8 млн рублей из средств ФНБ России, благодаря этому сегодня ведется строительство четырех объектов теплосетей и сетей горячего водоснабжения в Шумерле и одного объекта в Козловке.

И, как добавил Глава Чувашии, по двум поддержанным заявкам в Козловке будут модернизированы 95%, а в Шумерле 80% тепловых сетей. Работы будут завершены до конца 2023 года.