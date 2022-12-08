Байден выступит с экстренным обращением после обмена Бута на Грайнер Фото: REUTERS

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден после известий об освобождении из российской тюрьмы американской баскетболистки Бриттни Грайнер намерен выступить с экстренным обращением. Об этом сообщается в обновленном графике Белого дома.

Уточняется, что выступление главы государства должно состояться в четверг, в 08:30 утра (16:30 мск). При этом, повестка предстоящего обращения американского президента не раскрывается.

8 декабря между Россией и США состоялся обмен осужденными гражданами. Теперь россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана в нашей стране с наркотиками.

Как уточнили в МИД, американская сторона категорически отказывалась от диалога с РФ по включению россиянина в схему обмена. Однако в результате активная работа по вызволению соотечественника завершилась успешно.

Напомним, Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл "оружейным бароном № 1" и "торговцем смертью".