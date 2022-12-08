В Архангельской области построят межвузовский кампус мирового уровня «Арктическая звезда»

Строительство кампуса мирового уровня «Арктическая звезда» начнется в Архангельске в 2023 году. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область стала победителем конкурсного отбора регионов, в которых будут построены межвузовские кампусы мирового уровня. Реализация проекта в Архангельске начнется в 2023 году. Всего в конкурсе 2022 года принимали участие 34 российских региона, представивших 39 заявок. В финале были выбраны 9 проектов-победителей. Об итогах конкурса 8 декабря сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава Поморья Александр Цыбульский отметил, что строительство в Архангельске межвузовского кампуса мирового уровня даст региону новые возможности для развития образования, экономики, культуры и науки.

«Это только в традиционном понимании кампус – студенческий городок. На самом же деле проект, который мы планируем реализовать, – огромная территория с инновационной инфраструктурой, необходимой для образования, науки и жизни, - рассказал губернатор Архангельской области. - Только начав подготовку этого проекта, мы поставили перед собой задачу ни в коем случае не закрывать его от городской среды, не просто интегрировать в неё, а сделать частью города, наполненной учебными корпусами, библиотеками, лабораториями, технопарками, жильём, зонами для отдыха и занятий спортом».

Александр Цыбульской подчеркнул, что кампус станет наукоградом не только для Архангельской области, но и для всего Северо-Запада России.

«Это будет интеллектуальный центр, где мы сосредоточим все образовательные и научные компетенции», - отметил глава Поморья.

Сеть кампусов мирового уровня создается по поручению президента России Владимира Путина. К 2030 году правительство РФ планирует построить 25 современных студенческих городков. В 2023 году реализация проектов начнется в Архангельске, Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде и на федеральной территории «Сириус». Все девять кампусов будут строиться в формате государственно-частного партнерства.