В Еврокомиссии прокомментировали закрытие "Дождя"* в Латвии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Европейской комиссии (ЕК) прокомментировали решение властей Латвии отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь"*.

Данное решение страны, как убеждены в ЕК, стоит расценивать как "национальное".

- Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у "Дождя"* - национальное решение. Оно основано на национальных правилах и принято после оценки нацбезопасности, - рассказал РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.

Напомним, телеканал "Дождь"*, признанный в России СМИ-иноагентом, работал на территории нашей страны около 12 лет, а на "либеральном" Западе получил запрет на вещание менее, чем через год после ухода из РФ. Сначала журналистам опального телеканала запретили выходить в эфир в Латвии, а затем и в Литве.

После этого операторы Эстонии тоже приняли решение о прекращении вещания телеканала "Дождь"*.

Телеканал "Дождь"* - СМИ, признанное в РФ иноагентом