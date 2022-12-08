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НовостиЭкономика8 декабря 2022 16:33

Узбекистан прекратил экспортировать газ из-за роста потребления на фоне холодов

Весь объем экспорта направлен на внутреннее потребление
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Узбекистан прекратил экспортировать газ из-за роста потребления на фоне холодов

Узбекистан прекратил экспортировать газ из-за роста потребления на фоне холодов

Фото: REUTERS

Узбекистан прекратил экспорт природного газа в связи с ростом внутреннего потребления из-за холодов, заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов.

Как отметил глава компании в интервью телеканалу Sevimli, сейчас «основная задача заключается в удовлетворении потребностей населения, поэтому весь экспорт газа, в том числе в Китай, приостановлен на 100%». Этот объем направлен на внутреннее потребление, сказал он.

По словам Нарматова, в 2022 году экспорт газа из Узбекистана упал в три раза по сравнению с прошлым годом. Это связано в том числе с тем, что в стране было построено несколько новых электростанций, уточнил председатель правления АО «Узтрансгаз».

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова сообщило, что Ташкент отказался от создания «тройственного газового союза» с Россией и Казахстаном. По его оценке, нельзя называть союзом сотрудничество на основании «технического контракта», сообщалось в публикации.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения об отказе Узбекистана от газового союза с Россией и Казахстаном.