Захарова считает, что ЕС не понимает своего превращения в зависимого партнера США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза не хотят понять, что превратились в младшего и зависимого партнера Соединенных Штатов, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала недовольство ЕС принятым США законом по борьбе с инфляцией.

«Брюссель никак не хочет понять, что для Вашингтона он давно превратился в младшего, зависимого партнера. Ввязавшись под давлением США вопреки своим экономическим и политическим интересам в противостояние с Россией, он сам подтвердил, что согласен с такой ролью», – приводятся ее слова на сайте российского МИД.

Как заявила Захарова, поддержка Украины, стремительный рост цен на энергоносители и увеличение поставок сжиженного природного газа из США только подрывают позиции ЕС в торгово-политических отношениях с Вашингтоном. По мнению представителя МИД РФ, подходы США к отношениям с ЕС откровенно потребительские, и в стремлении достичь цели «американцы не считаются ни с кем».

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что Брюссель копирует политику Вашингтона, навязывая другим странам невыгодные условия торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, в августе 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Документ, составляющий 755 страниц, включает в себя налоговую реформу. 27 министров финансов стран ЕС обсудили этот закон и выразили опасение, что инициатива США нанесет ущерб европейским компаниям и экономике.