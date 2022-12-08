Экс-советник по нацбезопасности США Болтон счел обмен Бута на Грайнер капитуляцией Вашингтона

Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон Фото: REUTERS

Состоявшийся в четверге, 8 декабря, обмен гражданина России Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер означает капитуляцию Соединенных Штатов, считает бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Обмен Бута на Грайнер – это не сделка, это капитуляция американцев. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются», – написал политик в своем Twitter.

Напомним, в четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Бут стал одним из самых известных российских заключенных в США последних двух десятилетий. В американской прессе его называл «оружейным бароном № 1» и «торговцем смертью». Первые сообщения об этом появились еще в конце 90-х, а в 2000-х нулевых его образ стали активно раскручивать по всему миру. Сайт KP.RU рассказывал, что Виктор Бут пережил в американской тюрьме.