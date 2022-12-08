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НовостиПолитика8 декабря 2022 17:24

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Лимит цен введен с целью сокращения доходов России от продажи в третьи страны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель

Фото: REUTERS

Власти Норвегии ввели потолок цен на сырую нефть из России на уровне 60 долларов за баррель, сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт.

«Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников», – приводятся слова главы МИД Норвегии на сайте ведомства.

Как заявила Хюитфельдт, потолок цен на российскую сырую нефть введен с целью сокращения доходов России от продажи черного золота в третьи страны.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти. Как писал сайт KP.RU, ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.