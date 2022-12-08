Эксперты спрогнозировали, как ответ на потолок цен на нефти скажется на России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После введения потолка цен на российскую нефть, власти страны рассматривают несколько вариантов ответных мер. Эксперты рассказали, какими они могут быть и как скажутся на объемах экспорта.

Первый вариант – запрет продавать нефть странам, которые ввели потолок цен, в том числе через посредников. Второй вариант – запрет на контракты, где фигурирует потолок цен. И третий - ввести максимальную скидку для продажи Urals к эталонному сорту Brent, а при увеличении дисконта продажу запретить.

Банкир с 30-летним опытом работы на международных фондовых рынках, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган объясняет, что со вторым вариантом сразу будут проблемы, так как цены на нефть рассчитываются по специальным формулам и страховщики могут отказываться работать с ограничениями.

Он склонен полагать, что любой ответ российских властей на потолок цен негативно скажется на объемах отечественного нефтяного экспорта.

По мнению главного аналитика компании «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексея Кокина, позиция России сведется к запрету поставок в ЕС и G7 (с некоторыми исключениями). На начальном этапе, введение ответного эмбарго сократит добычу на 0,5 миллионов баррелей в сутки, сообщает РИАМО.

Тем временем, министр финансов Антон Силуанов отметил, что введение ограничения цены будет иметь последствия для мирового рынка. В то же время говорить о влиянии этого решения на бюджет России «пока преждевременно», пишет "Газета.Ru".

- Я думаю, что здесь в противовес решениям Запада, когда они применяют нерыночные инструменты, мы должны применять исключительно рыночные. Поэтому нужно осторожно относиться к этому регулированию. Никого не запугивать, а, наоборот, максимально привлекать покупателей нашей нефти, - сказал "Известиям" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков