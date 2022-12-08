Андрей Чибис: «В портфеле Мурманской области 265 проектов. В ближайшие 10 лет в них планируется инвестировать более триллиона рублей»

Среди основных направлений развития Андрей Чибис назвал развитие социальной инфраструктуры Арктических регионов.

«Касательно Гектара Арктики было много сомнений и дискуссий, но мы видим, как программа успешно реализуется. Мурманская область – лидер по количеству заявок от желающих строить свою жизнь на Севере», – сказал глава Мурманской области.

Андрей Чибис убежден, что, не смотря на трудности, освоение Арктики имеет огромные перспективы для развития экономики.

«Сегодня в портфеле Мурманской области 265 проектов. В ближайшие 10 лет в них планируется инвестировать более триллиона рублей. Наша задача – консолидироваться с федеральным правительством, бизнес-партнерами, чтобы менять в опережающем порядке качество жизни людей. Главное, чтобы северянам в таком непростом климате становилось еще комфортнее жить. Именно это станет главной целью нашей рабочей группы», – отметил губернатор.

Андрей Чибис обратился со словами благодарности к федеральному правительству и Президенту нашей страны.

«Нам удалось получить финансирование на железнодорожное сообщение Западного берега Кольского залива, благодаря этому Мурманский транспортный узел станет действительно логистическим хабом. Еще один важнейший проект, поддержанный главой государства, – газификация региона. На данный момент Газпром реализует предпроектные работы газопровода», – пояснил глава Мурманской области.

Андрей Чибис рассказал о реализации еще нескольких масштабных проектов на территории региона. В частности при поддержке федерального правительства ведутся подготовительные работы для начала добычи лития на Колмозерском месторождении и дальнейшей глубокой переработки литиевого сырья. Это наиболее перспективное российское месторождение литиевых руд.

Губернатор добавил, что также заключено соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией о создании и развитии современного высокотехнологичного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов.

Глава региона напомнил, что регион продолжает оставаться лидером по количеству резидентов Арктической зоны России. 180 компаний-резидентов АЗ РФ и 8 резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» планируют инвестировать в развитие производства в Мурманской области 312 млрд рублей. В результате будет создано порядка 11,5 тысяч новых рабочих мест.