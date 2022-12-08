Названа цена аренды новогодней елки для встречи 2023 года Фото: Алина МАКЕЕВА

В пресс-службе Авито Услуги рассказали, во сколько обойдется аренда новогодней елки для встречи 2023 года. В среднем сутки стоят 200 рублей.

Ель выгоднее всего арендовать на две-три недели — тогда дерево обойдется примерно в 3 тысячи рублей.

В целом же, спрос на деревья в ноябре вырос в 4,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот интерес к услуге дизайна елки вырос на 252%, то есть, спрос на экспертов по декорированию растет.

Чаще интересуются также услугами по украшению домов, запрос на эти работы вырос на 302%, а предложений от разных помощников увеличилось на 126%, сообщает «Газета.Ru»

Россияне также стали заранее выбирать себе не только Деда Мороза и Снегурочку, но и другие новогодние услуги. Интерес на новогодние фотосессии увеличился на 8%, а средний чек на съемку вырос, пишет газета "Известия".

Ежегодно россияне покупают сотни тонн новогодних украшений, которые будут использованы всего один раз, а затем отправятся на свалки из-за трудноперерабатываемых материалов в составе. Российский экологический оператор призвал россиян отдавать предпочтение многоразовым новогодним украшениям, сообщает телеканал "360".