Глава МИД Украины Кулеба заявил, что США не запрещают использовать американское оружие против Крыма

Соединенные Штаты не запрещают Украине использовать свое оружие для атак на Крым, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как передает The Wall Street Journal, побеседовавшая с дипломатом, «Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории, но обязательство не распространяется на Крым». Глава МИД Украины объяснил изданию, что такая позиция объясняется «международным признанием Крыма украинской территорией».

По словам Кулебы, Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой, пока Крым и Донбасс находятся под контролем России. Он заявил, что Украина «заберет все свои территории – некоторые военным путем, другие – дипломатическим».

Ранее стало известно, что власти Украины работают над планом по захвату Крыма. Об этом рассказала представитель украинского президента по Крыму Тамила Ташева, ответственная за разработку.

В конце ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал наступление украинских войск на Крым.