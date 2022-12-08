Миллиардер Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине

Миллиардер Ринат Ахметов Фото: кадр из видео

Действия президента Украины Владимира Зеленского против местных олигархов являются его попыткой захватить власть в стране, считает миллиардер Ринат Ахметов.

Газета The Washington Post, взявшая интервью у бизнесмена, пишет, что Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу». По мнению предпринимателя, официальные власти Украины должны выстраивать отношения с бизнесом цивилизованным способом.

Как отметил Ахметов, но в США, ни в Евросоюзе нет закона об олигархах, позволяющего «составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке». Миллиардер напомнил, что вместо этого на Западе применятся закон о лоббировании интересов корпораций.

Напомним, в ноябре 2021 Зеленский подписал так называемый закон об олигархах, призванный ликвидировать влияние крупных предпринимателей на политически процессы. Украинский лидер заявил, что закон коренным образом изменит отношения между большим бизнесом и политиками.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом месяце Нацкомиссия по ценным бумагам и финансовому рынку Украины приняла решение национализировать ряд активов богатейших людей страны.