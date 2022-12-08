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НовостиПолитика8 декабря 2022 18:54

В США заявили о потере Вашингтоном ключевого союзника в борьбе с Россией

Foreign Policy: США теряют Саудовскую Аравию как ключевого союзника в борьбе с Россией
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В США заявили о потере Вашингтоном ключевого союзника в борьбе с Россией

В США заявили о потере Вашингтоном ключевого союзника в борьбе с Россией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты теряют Саудовскую Аравию в качестве ключевого союзника в борьбе с Россией и Китаем, считает журналист Аарон Миллер.

Как заявил обозреватель в статье для Foreign Policy, «моногамный брак Вашингтона и Эр-Рияда подходит к концу, поскольку Саудовская Аравия откажется выбирать сторону конфликта, сблизившись при этом с Москвой и Пекином. По его мнению, более тесное сотрудничество с Россией и КНР отвечает интересам ближневосточной страны.

Миллер напомнил, что Эр-Рияд уже несколько лет старается укрепить отношения с Китаем, но именно сейчас в них происходят стратегические изменения. Поскольку США перестали рассматривать Ближний Восток в качестве приоритетного направления внешней политики, Саудовская Аравия начала налаживать связи с другими влиятельными странами, отметил он. Журналист подчеркнул, что монархия готовность действовать независимо для защиты собственных интересов.

Сайт KP.RU разбирался, почему визит председателя КНР Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию много значит для будущего России и всего мира.