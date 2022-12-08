Палата представителей США одобрила оборонный бюджет в 853 млрд долларов на 2023 год

Палата представителей США одобрила новый оборонный бюджет в 853 млрд долларов Фото: REUTERS

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год размером в 853 миллиарда долларов. На данный момент проект уже набрал достаточное количество голосов для его утверждения.

В документе в частности предусмотрено финансирование обеспечения безопасности Украины в объеме не менее 800 миллионов долларов, а также инициативы по сдерживанию России в Европе – на нее будет направлено шесть миллиардов долларов.

Кроме того, в проект оборонного бюджета включены санкции за операции с Россией, предполагающие продление на пять лет запрета на сотрудничество с РФ в военной сфере и постоянный запрет на обмен информацией, касающейся систем противовоздушной безопасности.

Как писал сайт KP.RU, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый оборонный бюджет Соединенных Штатов носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России и направлен на дестабилизацию в Европе.