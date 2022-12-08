Захарова посоветовала «не мерить людей по себе» Боррелю, усомнившемуся в искренней поддержке России в Африке

Захарова посоветовала Боррелю «не мерить людей по себе» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, усомнившемуся в искренности поддержки России среди африканцев. Дипломат посоветовала коллеге «не мерить людей по себе».

«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила представитель российского МИД, деградация коллективного Запада не означает этих же процессов у других народов.

Напомним, Боррель высказал сомнение, что поддержка жителей африканских стран, участвующих в демонстрациях в поддержку России, является искренней. По его словам, жители Африки даже не в курсе, «где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава европейской дипломатии отверг доводы части европейской общественности, призывающих к прекращению военной помощи Украины ради прекращения конфликта. Дипломат указал на намерения во что бы то ни стало продолжать военную поддержку Киева.