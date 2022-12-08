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НовостиПолитика8 декабря 2022 19:43

Захарова посоветовала «не мерить людей по себе» Боррелю, усомнившемуся в искренней поддержке России в Африке

Представитель МИД назвала дипломата садовником, выдающего себя за высокого представителя ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Захарова посоветовала Боррелю «не мерить людей по себе»

Захарова посоветовала Боррелю «не мерить людей по себе»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, усомнившемуся в искренности поддержки России среди африканцев. Дипломат посоветовала коллеге «не мерить людей по себе».

«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Путин. Жозеп, вы по себе-то людей не меряйте», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила представитель российского МИД, деградация коллективного Запада не означает этих же процессов у других народов.

Напомним, Боррель высказал сомнение, что поддержка жителей африканских стран, участвующих в демонстрациях в поддержку России, является искренней. По его словам, жители Африки даже не в курсе, «где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава европейской дипломатии отверг доводы части европейской общественности, призывающих к прекращению военной помощи Украины ради прекращения конфликта. Дипломат указал на намерения во что бы то ни стало продолжать военную поддержку Киева.