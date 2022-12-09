Боррель назвал сомнительной искренность поддерживающих Россию африканцев

Боррель усомнился в искренности поддерживающих Путина африканцев. Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг сомнению искренность африканцев, участвующих в акциях в поддержку России и выразил мнение, что жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин». Об этом Боррель заявил в четверг 8 декабря на заседании комитета Европарламента.

Жозеп Боррель уточнил, что он имел в виду, в частности, молодых людей на улицах столицы Мали Бамако, которые во время одной из акций держали плакат с надписью «Путин, ты спас Донбасс, а теперь спасешь нас!».

«Это шокирует!», - цитирует высказывание Борреля РИА Новости.

При этом глава дипломатии ЕС признал, что действия России поддерживают в ряде стран Евросоюза. Также сообщается, что евродепутат из Германии Озлень Демирель назвала позицию Борреля в отношении жителей Африки «высокомерной».

Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю, усомнившемуся в искренности поддержки России среди африканцев. Дипломат посоветовала коллеге «не мерить людей по себе».