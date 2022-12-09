Politico: ЕС собирается расширить антироссийские санкции на товары для космоса и авиации

ЕС может расширить список подсанкционных товаров. Фото: REUTERS

Евросоюз планирует расширение списка товаров, попадающих под антироссийские санкции. Об этом пишет издание Politico.

Сообщается, что в списках подсанкционных товаров могут оказаться авиадвигатели и запчасти к ним, ноутбуки, двигатели к беспилотникам, электронные компоненты, химическое и биологическое оборудование.

«ЕС также хочет расширить список подсанкционных товаров для использования в авиационной и космической индустрии, «чтобы включить туда двигатели для самолетов и их запчасти», а также добавить под новые ограничения «ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы», - пишет газета, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении редакции документы.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза (ЕС) намерены в рамках новых антироссийских санкций приостановить лицензии у ряда российский телевизионных каналов. В частности, речь идет про «НТВ Мир» и «Первый канал».

Тем временем Россия рассматривает три варианта ответа западным странам на введение потолка нефтяных цен.

В то же время миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой Мусоргского «Борис Годунов». Опера имела феноменальный успех. После представления весь зал, включая лидеров европейской политики, удостоил артистов 13- минутными овациями, а сцена была буквально «завалена цветами». Все аплодировали стоя. Подробности здесь на KP.RU.