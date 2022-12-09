Более 200 косовских полицейских блокировали сербскую часть города Косовска-Митровица

Косовские полицейские блокировали сербскую часть города Косовска-Митровица. Фото: REUTERS

Более 200 полицейских спецназовцев самопровозглашенной республики Косово вошли в четверг 8 декабря в северную часть города Косовска-Митровица, которая населена преимущественно сербами. Об этом сообщает портал Kosovo online.

Сообщается, что косовская полиция блокировала северную часть города в то время как жители собираются на улицах.

«Более 200 вооруженных спецназовцев косовской полиции в сопровождении бронированных автомобилей перешли из южной (албанской) в северную (сербскую) Косовска-Митровицу. Спецназовцы расположились по краям города и блокировали всю северную Митровицу», - сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре президент Сербии Вучич заявил, что власти Сербии не намерены признавать суверенитет Косово и никакие переговоры по этому вопросу Белград вести не планирует.

Тем временем президент непризнанной республики Вьоса Османи сообщила во вторник 6 декабря, что Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца 2022 года.

Напомним, в августе произошло обострение конфликта между Сербией и Косово. Эксперты назвали это попыткой Европы открыть «второй фронт» против России.