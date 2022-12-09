Администрация Байдена намерена санкциями бороться с арестами граждан США за рубежом

Карин Жан-Пьер рассказала, как США будут препятствовать аресту американцев за рубежом. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены препятствовать арестам американских граждан за рубежом и для этого расширила имеющийся у них инструментарий. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в четверг 8 декабря.

По словам Жан-Пьер, решать проблему задержаний американцев в других странах предполагается «в том числе за счет возможности создавать серьезные издержки и последствия, такие как санкции и визовые ограничения, для правительств и негосударственных действующих лиц, которые причастны к взятию заложников и несправедливым задержаниям».

Напомним, 8 декабря 2022 года в МИД России сообщили, что осужденного в США по статье о торговле оружием российского предпринимателя Виктора Бута удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками и приговорена к девяти годам лишения свободы в России.

Ранее сообщалось, что баскетболистка пыталась провезти через границу жидкость для электронных сигарет, содержащую гашишное масло.