Сербия рассмотрит возможность возвращения тысячи силовиков в Косово

Сербия обдумывает возможность введения тысячи силовиков в Косово. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия не исключает возможности возвращения сотрудников силовых структур в Косово и Метохию. Поводом для рассмотрения такой возможности стали последние спорные шаги Приштины, заявил в пятницу 9 декабря глава Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

Сообщается, что речь может идти о тысяче сербских силовиков, которые будут направлены в Косово и Метохию.

«Белград рассмотрит в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН возвращение до 1 тысячи наших сил безопасности на территорию Косово и Метохии», - сказал Петкович на внеочередной пресс-конференции, напомнив о заявлении президента Сербии Александара Вучича о недопустимости погромов.

Ранее сообщалось, что более 200 полицейских спецназовцев самопровозглашенной республики Косово вошли в четверг 8 декабря в северную часть города Косовска-Митровица, которая населена преимущественно сербами.

Тем временем президент непризнанной республики Вьоса Османи сообщила во вторник 6 декабря, что Косово подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца 2022 года.