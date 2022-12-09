В Париже несколько кварталов остались без света из-за аварии

В Париже 125000 домов остались без электричества из-за аварии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько парижских кварталов остались без света вечером в четверг 8 декабря. Французский оператор электросетей RTE сообщил, что причиной стала поломка трансформатора, которая произошла около 22.15 по местному времени, что соответствует 00.15 московского времени.

«125 000 домов оказались без электричества во время инцидента», - сообщили в пресс-службе оператора.

Сообщается, что на 9 декабря в ряде регионов Франции запланированы тестовые отключения электричества.

Тем временем в кабинете министров Великобритании составили план действий в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти этой зимой. Больше всего в Уайтхолле боятся отключения электроэнергии по всему Соединенному Королевству. Это в свою очередь может привести к перебоям с поставками продуктов и воды, работы общественного транспорта и сбою в работе связи. Чтобы случился коллапс всей системы жизнедеятельности общества, достаточно того, чтобы проблемы с электроэнергией наблюдались в течение семи дней.