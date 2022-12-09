Путин прилетел в Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

Путин прибыл в Бишкек. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу 9 декабря прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. Сообщается, что мероприятие пройдет в узком и расширенном формате.

На саммите планируется принять ряд решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также сообщалось, что в рамках саммита ЕАЭС Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Не исключено, что на саммите будет обсуждаться тема «тройственного газового союза» России, Казахстана и Узбекистана.

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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у республик бывшего СССР есть общая история, а есть - настоящее и будущее.