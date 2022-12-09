Американские морпехи могут остаться без мобильников из-за украинского конфликта

Американским морпехам могут запретить иметь личные мобильники. Фото: REUTERS

Американских морских пехотинцев могут лишить личных мобильных телефонов. Такое предложение выдвинул комендант корпуса морской пехоты генерала Дэвид Бергер, изучив опыт украинского конфликта.

Генерал рассказал в интервью изданию Marine Corps Times, что использование личного мобильного телефона может в буквальном смысле слова убить военнослужащего, так как излучаемые мобильными устройствами сигналы могут помочь противнику отследить морпехов.

Тем временем американския армия получила батареи Typhon, сообщает американская компания Lockheed Martin. В состав батареи входят пусковые установки, центр управления и ракеты. Сообщается, что эти установки позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk с земли.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что Пентагон тайно создает вирус-убийцу с летальностью 80%.