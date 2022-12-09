Немцы раскритиковали Шольца за его отношение к России. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подвергся критике со стороны читателей немецкого издания Focus Online из-за своей политики в отношении России после публикации обозревателя Ульриха Райца. Журналист высказал мнение, что Шольц проводит более дальновидную политику в отношении России, чем президент Франции Макрон.

Большинство читателей в комментариях высказали противоположное мнение, раскритиковав политику Шольца в отношении России и назвав ее «глупой».

Шольца читатели издания называют «верным слугой США и еврократов в Брюсселе».

«Шольц далеко не умен, он делает именно то, что хочет от него Америка, и это самое глупое, что можно сделать!», - написал один из комментаторов.

Читатели издания также отметили, что «без России в Европе нет безопасности».

Тем временем в Италии выступили против сноса памятников «славным героям Красной Армии» и осудили Украину и запустили петицию с призывом спасти памятник Екатерине II в Одессе.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, та самая, что вывела формулу «посещение Европы для русских – это не право, а привилегия», отказала в эстонском гостеприимстве теперь и украинцам.