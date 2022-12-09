«Надо выспаться». Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут рассказал о планах на ближайшее время

Освобожденный из американской тюрьмы в результате обмена Виктор Бут рассказал, что собирается делать в ближайшее время. Фото: REUTERS

Освобожденный из американской тюрьмы российский предприниматель Виктор Бут рассказал, что намерен делать в Москве.

«Надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», - рассказал Бут агентству РИА Новости.

Первые сутки после возвращения домой Виктор Бут намерен провести в кругу семьи и не будет общаться с прессой. Об этом агентству сообщила его супруга Алла.

Напомним, российский гражданин Виктор Бут был задержан еще 6 марта 2008 года в Бангкоке в результате провокации американских спецслужб. Под видом колумбийских повстанцев агенты США интересовались возможностью приобрести оружие через компанию Бута. И хотя им ничего не было обещано, россиянина задержали и водворили в тайскую тюрьму. Спустя некоторое время его депортировали в Соединенные Штаты, где в 2012 году осудили на 25 лет заключения. Свою вину Бут так и не признал.

8 декабря 2022 года в МИД России сообщили, что Виктора Бута удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками.

Что за 13 лет пережил в американской тюрьме «оружейный барон №1» Виктор Бут, читайте здесь на KP.RU.