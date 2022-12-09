Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о шантаже со стороны Брюсселя

Глава МИД Венгрии призвал приготовиться к шантажу со стороны Брюсселя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия должна приготовиться к серьезным нападкам со стороны Брюсселя. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на Форуме гражданской солидарности. Глава венгерского дипломатического ведомства заявил, что в разные годы Брюссель использовал в отношении Венгрии различные виды шантажа и допустил, что в ближайшее время подобная практика будет продолжена.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии... На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», - цитирует Сийярто РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в 2015 году власти Венгрии приняли решение построить забор на южной границе, чтобы остановить поток беженцев, который хлынул в Европу. Это была первая стена, построенная внутри Шенгенской зоны.

Также Венгрия стала первой страной Европейского союза, которая разрешила применение у себя российской вакцины от коронавирусной инфекции.