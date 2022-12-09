РИА Новости: в Николаеве выдают хлеб раз в три дня

Подпольщик из Николаева рассказал о нехватке хлеба и воды. Фото: REUTERS

В Николаеве нет чистой воды, а хлеб выдают один раз в три дня. Об этом рассказал РИА Новости активист местного подполья.

«Чистой воды как не было, так и нет, пункты приема питьевой воды закрываются. Хлеб выдают уже раз в три дня, а консервы - раз в неделю», - рассказал подпольщик агентству.

Также собеседник рассказал, что власти Николаева урезают социальные расходы, в том числе пособия по безработице.

«Люди не живут, а просто выживают», - резюмировал подпольщик.

Ранее сообщалось, что в Николаеве ракетным ударом ликвидирован штаб иностранных наемников. Также Минобороны уничтожило цеха с ракетами в Харькове и Павлограде, где производились и модернизировались реактивные снаряды для РСЗО и ракет Р-27 для МиГов.

В ноябре украинские журналисты сообщили о взрыве обелиска «Родина-Мать» в Николаеве.

Тем временем участвующие в боях на стороне ВСУ польские наемники изнасиловали девушек в Николаеве и остались безнаказанными. Подробности здесь на KP.RU.