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НовостиВ мире9 декабря 2022 4:15

Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии сотрудничества с Варшавой

Это необходимо Берлину для сохранения лидирующего положения в Европе
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии сотрудничества с Варшавой

Польский аналитик Квятковская потребовала от Германии сотрудничества с Варшавой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине сместил центр силы в Евросоюзе на восток, Германии для сохранения своего лидирующего положения в Европе следует добиваться тесного союза с Польшей, с таким утверждением, как сообщает сайт wPolityce, выступила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская.

Кризис на Украине, по словам эксперта, изменил баланс сил в Евросоюзе, где до этого важнейшую роль играли государства "старой Европы". При этом Польша, как она считает, благодаря "беспрецедентной помощи" киевскому режиму усилила свое влияние на континенте и "повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности".

При этом Германия, которая столкнулась с энергокризисом, должна добиваться "стратегического союза" с Польшей, если желает "сохранить положение игрока первой лиги" в Европе, считает Квятковская.

Ранее сообщалось, что Польша потребует от ФРГ репараций на 1,3 трлн долларов за Вторую мировую войну. Варшава не исключила, что в дальнейшем сумма может вырасти.