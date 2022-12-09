Что произошло в ночь на 9 декабря

Косовский спецназ вторгся в сербскую часть Косовска-Митровицы.
Фото: REUTERS
Более 200 косовских полицейских блокировали сербскую часть города Косовска-Митровица.
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