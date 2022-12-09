Стала известна площадь возгорания в ТЦ “МЕГА Химки” Фото: Дарья ИСАЕВА

Площадь пожара в магазине OBI на территории торгового центра "МЕГА Химки" в Подмосковье составляет 7 000 квадратных метров, присвоен четвертый номер сложности из пяти, сообщили сегодня, 9 декабря, в МЧС России.

Также прокуратура Московской области запустила проверку в связи с пожаром в помещении строительного гипермаркета, находящегося в торгово-развлекательном центре “Мега Химки” в городском округе Химки, об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении прокуратуры Подмосковья, примерно в 6 утра в помещении строительного гипермаркета сегодня, 9 декабря, произошло возгорание. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время тушение огня продолжается. В ходе проверки, проведение которой поручили Химкинской городской прокуратуре, будут выявлены все детали и причины произошедшего.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в Подмосковье горит торговый центр "Мега Химки". Тогда экстренные службы уточняли, что площадь пожара составляет 250 кв. метров. Пожару был присвоен третий уровень сложности (повышенный).