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НовостиПолитика9 декабря 2022 4:46

США не считают Россию причастной к “пробке” из нефтяных танкеров в Турции

Глава минфина Йеллен: США не считают, что Россия причастна к "пробке" из нефтяных танкеров в Турции
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
США не считают Россию причастной к “пробке” из нефтяных танкеров в Турции

США не считают Россию причастной к “пробке” из нефтяных танкеров в Турции

Фото: REUTERS

У Соединенных Штатов нет оснований подозревать Россию в причастности к возникновению "пробки" из нефтяных танкеров в турецких водах, заявила глава минфина США Джанет Йеллен.

"Нет оснований подозревать, что российские власти причастны к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", - заявила Йеллен представителям СМИ.

Напомним, на этой неделе издание Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что возле берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров. Это произошло после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять сведения о страховании.

Ранее сообщалось, что Турция намерена продолжить требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров. Власти Турции не намерены идти на уступки для проходящих через проливы страны танкеров.