Почти половина россиян не планируют путешествовать в новогодние праздники Фото: REUTERS

Туристы, которых опросил онлайн-сервис Туту, рассказали, планируют ли они путешествовать в предстоящие новогодние праздники.

Оказалось, что почти половина (51%) пользователей, как и годом ранее, точно никуда не поедут.

Отмечается, что специалисты компании провели исследование среди 1052 россиян и выяснили, что каждый пятый из них уже приобрел билеты и забронировал номер в гостинице.

Еще 17% опрошенных планируют отправиться в путешествие, но пока не купили проездные документы: 9% планируют приобрести их за пару недель до Нового года, а 8% хотят бронировать в самый последний момент.

Ранее сайт KP.RU писал, куда лучше отправиться отдохнуть на Новый год 2022 - 2023. В частности, отмечалось, что если хочется настоящего, доброго Нового года, как в детстве, точно нужно отправиться в Плес. Здесь можно полюбоваться с набережной на заснеженную реку, прогуляться по узким улицам, разглядывая мезонины, заглянуть в музей Левитана, где пахнет домашней сдобой и вареньем.