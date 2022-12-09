Reuters: США передадут Украине новый пакет помощи на 275 миллионов долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи Украине на 275 миллионов долларов, в него войдут системы против беспилотников и ПВО, сообщает агентство Reuters.

"США готовятся отправить Украине пакет помощи на сумму 275 миллионов долларов с новыми возможностями по защите от БПЛА и для укрепления ПВО", - уточняет агентство со ссылкой на документ и заявление знакомых с ситуацией источников.

О новом пакете помощи, возможно, объявят сегодня, 9 декабря.

Ранее США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.