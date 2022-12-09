Очевидцы рассказали о взрывах в ТЦ «Мега Химки»: «Взрыв, как будто землетрясение»

Очевидцы рассказали о пожаре, который уничтожил магазин OBI в ТЦ «Мега Химки».

- В районе 6:30 уже был взрыв. Как будто землетрясение было или снаряд упал, - рассказывает Life мужчина, живущий рядом.

После громкого хлопка, в небо стал подниматься едкий черный дым, а припаркованный рядом машины оглушали сработавшей сигнализацией.

Еще одна девушка, живущая поблизости, подтвердила, что "дом как будто вздрогнул".

Жительница Химок Анастасия вспоминает, что проснулась в 6.18 утра от сильного грохота.

«Кровать трясло сильно, как при землетрясении. Разгорелся быстро, буквально за 10-15 минут», — рассказывает девушка «Газете.Ru».

Еще один мужчина поделился, что утром вышел на работу, около 6.00 утра увидел поднимающийся черный дым.

- Подумал, что завод так рано работает. А потом понял, что завода-то нет никакого, и уже сквозь дым стало проявляться пламя. Там работали системы оповещения только, - делится мужчина.

А затем начались взрывы, сдетонировала краска, баллоны.

Ущерб от пожара OBI в Химках с учетом припаркованных автомобилей может составить 20-30 миллиардов рублей, пишет ФАН.