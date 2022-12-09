Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза опустились ниже 90% из-за похолодания Фото: REUTERS

Приход в Европу зимних холодов заставляет ее активнее выкачивать газ из своих подземных хранилищ (ПХГ), запасы в которых упали ниже уровня в 90%, об этом говорят данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

По итогам газовых суток 7 декабря 2022 года (завершились в 8.00 по московскому времени 8 декабря) "подземки" Евросоюза опустили до 89,93%, лишившись за сутки 0,47 процентного пункта (п.п.). Тем не менее, уровень заполненности хранилищ сохраняется на высоком уровне, показатель примерно на 11 п.п. выше среднего за последнее пятилетие.

"Температуры в Европе продолжали падать в первую неделю декабря, в результате чего отбор газа их хранилищ в среднем за неделю достиг около 470 миллионов кубометров в сутки. Импорт СПГ достиг рекордных месячных максимумов в 11,4 миллиона тонн (в ноябре - прим. ред.)", - отметили специалисты компании в своем аналитическом обзоре.

Ранее сообщалось, что Европа превысила запасы газа настолько, что не может его использовать. Состояние энергетического кризиса в ЕС сохраняется из-за вероятной смены погоды, отмечало Bloomberg.