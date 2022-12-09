В России к концу 2022 года на автомобильном рынке остались 14 брендов из 60 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным ассоциации «Российских автомобильных дилеров», на которые ссылается РИА Новости, к концу 2022 года только 14 брендов из 60 остались на российском автомобильном рынке. Как отмечается, три из них российские производители, остальные – китайские.

«На сегодняшний день на нашем авторынке новых автомобилей осталось работать из 60 брендов (на начало 2022 года) только 14. Из них три бренда - отечественные. Lada, ГАЗ, УАЗ. Остальные - китайские - Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda», - говорится в письме РОАД.

Подчеркивается, что с точки зрения количества национальных брендов работающих на отечественном рынке, авторынок России уже китайский на 78%.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года продажи автомобилей в России упали на 82% - если сравнивать с первым месяцем прошлого лета.В мае выпуск новых авто рухнул на 96% - в стране собрали 3700 новых машин.

Кроме того, по данным агентства «Автостат», в октябре 2022 года по сравнению с этим же месяцем прошлого года продажи автомобилей в России упали в 2,5 раза. Больше всего рухнули продажи популярных европейских, американских, японских и корейских марок.