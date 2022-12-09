Мантуров анонсировал начало производства на заводе Nissan под управлением АвтоВАЗа в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская компания АвтоВАЗ теперь будет управлять бывшим автозаводом Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, старт производства новых автомобилей на предприятии запланирован на 2023 год.

- Появится производство, в том числе на площадке Nissan, которое, как мы ожидаем, будет осваиваться АвтоВАЗом, - рассказан Мантуров.

Руководитель ведомства также напомнил, что все активы Nissan принадлежат Научно-автомоторному институту (НАМИ). Министр полагает, что в будущем году стоит ждать более высоких показателей авторынка, поскольку производство в России будет активно наращивать темпы.

В конце ноября этого года сообщалось, что НАМИ выкупил все российские активы японского автоконцерна Nissan. В результате сделки 100% активов Nissan в России перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП НАМИ.