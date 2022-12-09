Названы самые новогодние фильмы по мнению россиян Фото: кадр из фильма.

Знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал лидером в списке самых новогодних фильмов по мнению россиян. Об этом «Газете.Ru» заявили представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Согласно опросу, в котором приняли участие 1142 человека. Более половины россиян (59%) = назвали «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом. Вторым в списке стал фильм Константина Бромберга «Чародеи» (40%), а тройку замкнула лента Рязанова «Карнавальная ночь» (37%). В пятерке лидеров также музыкальный фильм-сказка Александра Роу «Морозко» (13,5%) и «Новогодние приключения Маши и Вити» (11%).

Ранее Life.ru писал, что в этом году в новогоднюю ночь россияне смогут увидеть ремейк «Иронии судьбы» с известными российскими звёздами.

Тем временем, ожидаются новые «Елки», однако в этот раз в них нельзя будет увидеть Ивана Урганта и Сергея Светлакова. «Пятый канал» рассказал, что актеры думают о новом фильме.