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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:42

Названы самые новогодние фильмы по мнению россиян

Россияне считают «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы самые новогодние фильмы по мнению россиян

Названы самые новогодние фильмы по мнению россиян

Фото: кадр из фильма.

Знаменитый фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал лидером в списке самых новогодних фильмов по мнению россиян. Об этом «Газете.Ru» заявили представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Согласно опросу, в котором приняли участие 1142 человека. Более половины россиян (59%) = назвали «Иронию судьбы» самым новогодним фильмом. Вторым в списке стал фильм Константина Бромберга «Чародеи» (40%), а тройку замкнула лента Рязанова «Карнавальная ночь» (37%). В пятерке лидеров также музыкальный фильм-сказка Александра Роу «Морозко» (13,5%) и «Новогодние приключения Маши и Вити» (11%).

Ранее Life.ru писал, что в этом году в новогоднюю ночь россияне смогут увидеть ремейк «Иронии судьбы» с известными российскими звёздами.

Тем временем, ожидаются новые «Елки», однако в этот раз в них нельзя будет увидеть Ивана Урганта и Сергея Светлакова. «Пятый канал» рассказал, что актеры думают о новом фильме.