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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Мега Химки", где в результате сильнейшего пожара погиб один человек. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

Представитель ведомства уточнил, что горение было ликвидировано в 10:45 по местному времени.

Как сообщал KP.RU, возгорание произошло в ТЦ "Мега Химки" утром 9 ноября. Пожарные расчеты прибыли к горящему зданию сразу же после того, как сработала пожарная сигнализация. Изначально площадь пожара составляла 250 кв. метров. Однако позже огонь начал быстро распространяться по зданию.

Сейчас сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 7 тыс. "квадратов". По словам спасателей, гореть начало с крыши той части здания, где находится OBI. Предполагается, что причиной пожара могли стать сварочные работы в пристройке к зданию.