Психолог Самбурский рассказал, нужно ли говорить детям правду о Деде Морозе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинический психолог Станислав Самбурский рекомендовал родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза, указав на то, что вера в сказочные истории является важным этапом взросления, а также отражает динамику развития ребенка, стимулируя его фантазию и творческие способности.

«Это один из важнейших элементов адаптации, размышление о грандиозных возможностях, движение к мечте ... Вера в сказочные истории - обязательный этап взросления. Она отражает динамику развития», - рассказал специалист в беседе с «Газета.Ru».

Эксперт отметил, что со временем ребенок сам поймет всю правду, уточнив также, что потеря веры в Деда Мороза не нанесет ему какой-либо травмы.

Ранее психолог кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, как говорить с ребенком о Деде Морозе, особенно если у него появляются сомнения в его существовании. Как писал RT, специалист отметила важность говорить об этом в позитивном ключе.

«Пятый канал» сообщил, что в этом году в России рекордный спрос на Дедов Морозов, поэтому сейчас растут расценки на выступления