Трамп считает неравнозначным обмен Бута на Грайнер

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп назвал позором проведенный обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Какой "бестолковый" и непатриотичный позор для Соединенных Штатов", - написал он сегодня, 9 декабря, в своей соцсети Truth Social.

В частности, бывший американский лидер заявил о том, что проведенный обмен является неравнозначным, принимая во внимание тяжесть обвинений Бута и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как напомнил Трамп, "открыто ненавидит страну". Также экс-глава США выразил недоумение, почему в сделку не включили другого осужденного в РФ американского гражданина - Пола Уилана.

Ранее сайт KP.RU писал, что россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками. Об этом 8 декабря 2022 года сообщили в МИД России.

В 2012 году в США был вынесен приговор российскому предпринимателю Виктору Буту. Его признали виновным в сговоре с целью торговли оружием. Приговор оказался суровым - Бут получил 25 лет тюрьмы.